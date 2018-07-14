Köprüde yangın! Trafik felç oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler olay yerinde alevlere müdahale ederken, köprü ise tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
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