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Köprüde yangın! Trafik felç oldu

Köprüde yangın! Trafik felç oldu.17860
  • Giriş : 14.07.2018 / 15:44:00
  • Güncelleme : 14.07.2018 / 16:03:51

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir araçta yangın çıktı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler olay yerinde alevlere müdahale ederken, köprü ise tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

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