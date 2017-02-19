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Köprülü Çelik Kapı Adana İnşaat Fuarı’nda

Köprülü Çelik Kapı Adana İnşaat Fuarı’nda.18395
  • Giriş : 19.02.2017 / 10:57:00
  • Güncelleme : 19.02.2017 / 10:57:59

Türkiye’nin önde gelen çelik kapı üreticilerinden Köprülü Çelik Kapı, Adana İnşaat 2017 Fuarı’nda açtığı stantla en yeni modelleri sektörün beğenisine sundu.

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TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11’incisi düzenlenen fuarda bu yıl ilk kez yer alan Köprülü Çelik Kapı, yerli ve yabancı yüzlerce ziyaretçi ağırladı.

Köprülü Çelik Kapı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yılmaz, markalarının fuarda gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Fuarda birçok müteahhit firma ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Yılmaz, “Fuarda yaptığımız görüşmeler oldukça verimli geçti. Fuarda yaptığımız bağlantıların önümüzdeki günlerde siparişlere olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

2 MİLYON LİRA YENİ YATIRIM

2016 yılı içerisinde özellikle terör kaynaklı yaşanan olumsuzluklar ve dolardaki dalgalanmalara rağmen sektöre yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, Ankara’da Esenboğa Havalimanı’na 5 dakika mesafede, 5 bin metrekare alana sahip yeni bir üretim tesisi kurduklarını ifade etti.

Tesiste metalden ahşaba, statikten toplama ve sevkiyat bölümüne kadar tüm yapılanmanın mevcut olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Dışarıdan hiçbir şey yaptırmıyoruz. Çelik kapıları her şeyiyle kendimiz üretiyoruz. Üretim kapasitemizi artırmak ve adet bazında daha hızlı üretime ulaşmak için yaklaşık 2 milyon lira civarında makine yatırımı yaptık. Bu yatırım sonrası üretim kapasitemizi 4-5 binlere çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

EL EMEĞİ GÖZ NURU KAPILAR

Köprülü Çelik Kapı olarak alışılmışın dışında modeller ürettiklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Piyasada herkesin bildiği çok fazla kapı satan marka olma peşinde değiliz. Piyasaya özgün modellerimizle gerçek kaliteyi sunma peşindeyiz. Farkımızı nasıl hissettirebiliriz, bunun için çalışıyoruz. Şu anda sektörde üretimi hızlandırmak ve işçiliği azaltmak adına tamamen hazır ürünler kullanılıyor. Boyalı malzemeler, PVC, PP kaplama, kağıt kaplama diye tabir ettiğimiz ürünler kullanılıyor. Biz ise lüks kapılarda boyayı tamamıyla el işçiliği ile yapıyoruz. Yani bizim ürünlerimiz el emeği göz nuru dökülen ürünler.”

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