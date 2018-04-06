'Kör Düğün' tiyatro oyunu ilk gösterimini yaptı
İstanbul Profilo AVM Sanat Merkezi'nde ilk gösterimini yapan tiyatro oyunu, sanat severler tarafından ayakta alkışlandı.
Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Akın, Yelda Serbes, Feyza Çipa, Vahit Atan, Nurşin Durmaz ve Tolga Yeter'in oynadığı oyun iki perdeden oluşuyor. Oyunun sonunda bir konuşma yapan ve aynı zamanda oyunun yönetmeni de olan Tolga Yeter, bu proje için çok emek verdiklerini ve 7 yıl aradan sonra yeni bir mekanda yeni bir oyunla sahneye çıkmaktan ötürü mutluluk duyduklarını kaydetti.
Oyunculara ve oyunun müziklerini yapan ünlü sanatçı Kutsi'ye teşekkür eden Yeter, en özel teşekkürünü de kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere ettiğini söyledi.
Filmin ilk gösterimini izleyen davetliler arasında bulunan Haber Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Muaz Kalaycı da oyunu çok beğendiğini ve karakterlerin olağan üstü başarılı canlandırıldığını anlattı. Kalaycı, oyun için hazırlanan dekorun da çok başarılı olduğunu belirterek oyunları tebrik ettiğini kaydetti.
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