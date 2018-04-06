Facebook Twitter Rss

'Kör Düğün' tiyatro oyunu ilk gösterimini yaptı

'Kör Düğün' tiyatro oyunu ilk gösterimini yaptı.23574
  • Giriş : 06.04.2018 / 12:39:00

Nilgün Kasapbaşoğlu ve Hakan Akın'ın baş rollerde oynadığı tiyatro oyunu Kör Düğün, ilk gösterimini yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Profilo AVM Sanat Merkezi'nde ilk gösterimini yapan tiyatro oyunu, sanat severler tarafından ayakta alkışlandı.

Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Akın, Yelda Serbes, Feyza Çipa, Vahit Atan, Nurşin Durmaz ve Tolga Yeter'in oynadığı oyun iki perdeden oluşuyor. Oyunun sonunda bir konuşma yapan ve aynı zamanda oyunun yönetmeni de olan Tolga Yeter, bu proje için çok emek verdiklerini ve 7 yıl aradan sonra yeni bir mekanda yeni bir oyunla sahneye çıkmaktan ötürü mutluluk duyduklarını kaydetti.

Oyunculara ve oyunun müziklerini yapan ünlü sanatçı Kutsi'ye teşekkür eden Yeter, en özel teşekkürünü de kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere ettiğini söyledi.



Filmin ilk gösterimini izleyen davetliler arasında bulunan Haber Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Muaz Kalaycı da oyunu çok beğendiğini ve karakterlerin olağan üstü başarılı canlandırıldığını anlattı. Kalaycı, oyun için hazırlanan dekorun da çok başarılı olduğunu belirterek oyunları tebrik ettiğini kaydetti.

TSK açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Komedisi bir garip aile: Kelebekler

Komedisi bir garip aile: Kelebekler

Tolga Karaçelik'ten, aile olamamak ve büyüyememişlik üzerine sıra dışı bir komedi...

'Sanat' için üç usta isim bir arada

'Sanat' için üç usta isim bir arada

Tiyatronun üç usta ismi; Cihan Ünal, Can Gürzap ve aynı zamanda onların öğrencisi olan Mutlu Güney,

 

Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!

Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!

Sinema sektörü, hasılat rakamların 2017 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Oscar'a veda eden 'Ayla' filmi ABD yolcusu

Oscar'a veda eden 'Ayla' filmi ABD yolcusu

Büyük ses getiren Ayla filmi Amerika Birleşik Devletleri yolcusu.

 

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

Türkiye'nin bu seneki Oscar adayı belli oldu. Aday, Can Ulkay’ın Ayla filmi.

Yeşilçam sanatçısı Seyfettin Karadayı öldü

Yeşilçam sanatçısı Seyfettin Karadayı öldü

Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Seyfettin Karadayı yaşamını yitirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya