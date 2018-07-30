Koray Aydın'dan 'Bahçeli' açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, tartışma yaratan 'liderimiz Devlet Bahçeli' gafı ile ilgili açıklama yaptı ve Semih Yalçın'a cevap vermeye gerek duymadığını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumartesi günü Meral Akşener’in evinin önünde yaptığı, "liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Koray Aydın, "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "liderimiz Devlet Bahçeli" gafına tepki göstermişti. Yalçın, "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.
HÜRRİYET
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