Koray Aydın'ın Bahçeli gafı için açıklama
İYİ Parti ile MHP arasında yeni polemik. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Partili Koray Aydın'ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafını değerlendirdi.
Yalçın, "Yuhalayanlar Koray Aydın'ı mı yoksa liderimizi mi yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Bunu açıklasınlar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki görüşmenin ardından basının karşısına geçerek açıklamalarda bulunan ve "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." diyerek gaf yapan Koray Aydın'ın bu sözlerine ilk yorum MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.
'KUMPAS MI KURULDU?'
Yalçın yapılan gafla ilgili "Yuhalayanlar Koray Aydın'ı mı yoksa liderimizi mi yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Bunu açıklasınlar" dedi.
TRT
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