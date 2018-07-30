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Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den tepki

Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den tepki.18490
  • Giriş : 30.07.2018 / 15:34:00

Koray Aydın'ın gafına MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tepki geldi.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koray Aydın'ın 'liderimiz Devlet Bahçeli' sözlerini değerlendirdi ve cümle içinde gaf olmadığını, kasıtlı söylendiğini belirtti.

Bahçeli şunları söyledi:

Gaf kelimesi, sürçülisan kelimesi; bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ

Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanı yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz, kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var, İYİ Parti açısından yarar var.

İYİ PARTİ'DEN KOPMALAR YAŞANABİLECEĞİ VE MHP'NİN KAPISINNI ÇALINACAĞI İDDİASI...

Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi? Onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki, hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.

RAHİP BRUNSON...

Twitter'da kesin ifadeler kullandım. Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur.

HÜRRİYET

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