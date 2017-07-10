Koray Çalışkan gözaltına alındı
CHP'li vekil Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Korya Çalışkan'ın gözaltına alıdığını bildirdi. Boğaziçi Üniversitesi ve Mediyet Üniversitesi'nden 70 kişi gözaltında.
Boğaziçi ve İstanbul Medeniyet Üniversiteleri çalışanlarına düzenlenen FETÖ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 72 kişiden 42'si gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda Boğaziçi Üniversitesi'nden aralarında Koray Çalışkan'ın da bulunduğu biri profesör 8 kişi ile Medeniyet Üniversitesi'nde 19 tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltın kararı verilenlerin çoğunun Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülürken şu ana kadar 42 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, twitter hesabından Koray Çalışkan'ın gözaltına alındığını yazdı. Salıcı, şu mesajı paylaştı: "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!"
Koray Çalışkan 30 Haziran 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi'nde ABD Siyaset Bilimi dalında ikinci yüksek lisansını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor. Politik iktisat, siyasi parti organizasyonu ve Ortadoğu siyaseti üzerine araştırmalar yapan Çalışkan'ın doktora tezi Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği tarafından En İyi Sosyal Bilim Tezi seçildi. New York Üniversitesi'nden üstün başarıyla aldığı doktora derecesinden sonra yazdığı ve Princeton Üniversitesi Yayınları'nın bastığı, küresel emtia piyasaları üzerine olan bir kitabı bulunan Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Eğitimde Üstün Başarı ödülünü kazandı. Radikal ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Habertürk ve +1TV'de programlarda sundu. 'Yangın Var' filminin senaryo yazarlığını ve yapımcılığını yaptı.
HÜRRİYET
Salıcı, şu mesajı paylaştı: Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi.
HÜRRİYET
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