Kore'den ABD'ye: Köpek havlaması
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını 'köpek havlaması'na benzetti. ABD, balistik füze denemeleri ile ilgili tepki göstermişti.
Salı günü Donald Trump, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore'yi "yok edeceğini" belirtmişti. Kuzey Kore'den Trump'ın bu tehdidine ilk yanıt, iki gün sonra geldi. BM Genel Kurulu için New York'ta olan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ünlü bir laf vardır: 'Köpekler havladığında bile, tören devam eder' diye... Eğer Trump köpek havlaması sesleri çıkararak bizi şaşırtmaya çalışıyorsa, açıkça hayal görüyor demektir."
Kuzey Kore, BM yaptırımlarına rağmen nükleer bomba ve füze denemelerini sürdürüyor.
Nükleer denemelere BM toplantısında değinen Trump, "Roket adam bir intihar görevinde" ifadeleriyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile alay etmişti.
BBC
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