Facebook Twitter Rss

Kore'den ABD'ye: Köpek havlaması

Kore'den ABD'ye: Köpek havlaması.25967
  • Giriş : 21.09.2017 / 10:29:00

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim yükseliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını 'köpek havlaması'na benzetti. ABD, balistik füze denemeleri ile ilgili tepki göstermişti.

Salı günü Donald Trump, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore'yi "yok edeceğini" belirtmişti. Kuzey Kore'den Trump'ın bu tehdidine ilk yanıt, iki gün sonra geldi. BM Genel Kurulu için New York'ta olan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü bir laf vardır: 'Köpekler havladığında bile, tören devam eder' diye... Eğer Trump köpek havlaması sesleri çıkararak bizi şaşırtmaya çalışıyorsa, açıkça hayal görüyor demektir."

Kuzey Kore, BM yaptırımlarına rağmen nükleer bomba ve füze denemelerini sürdürüyor.

Nükleer denemelere BM toplantısında değinen Trump, "Roket adam bir intihar görevinde" ifadeleriyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile alay etmişti.

BBC

ABD'den Barzani'ye: Kaybedersin

Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Suriyeli çocuğu bu yüzden öldürmüş

Suriyeli çocuğu bu yüzden öldürmüş

Afganistanlı katil zanlısı, Suriyeli çocuğu bu yüzden öldürmüş.

Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş

Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş

Adana'da dayısı ve kuzenini öldüren trafik polisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

 

TSK, PKK kamplarını vurdu

TSK, PKK kamplarını vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri. Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplarını vurdu.

Habur Sınır Kapısı kapatılabilir!

Habur Sınır Kapısı kapatılabilir!

Hükümet, Habur Sınır Kapısı ile ilgili yeni bir kararın eşiğinde.

 

İstanbul'da büyük yangın!

İstanbul'da büyük yangın!

İstanbul Sarıyer'de bir giyim firmasının otoparkında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dışişleri'nden 'Maria kasırgası' açıklaması

Dışişleri'nden 'Maria kasırgası' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Maria Kasırgası' ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya