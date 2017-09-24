Kore'den Trump'a: Zihnen dengesiz!
Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında gerilim giderek artıyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, nükleer faaliyetlerinin amacının caydırıcılık ve ABD işgalini önlemek olduğunu belirtti.
Ri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer faaliyetleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Trump'ı, "parmağı nükleer silahlarda olan zihnen dengesiz bir megaloman" olarak nitelendiren Ri Yong Ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a "intihar görevindeki roket adam" diyen ABD Başkanı Trump'a, "bu şekilde devam etmesi halinde Kuzey Kore roketlerinin tüm ABD anakarasına ulaşacağı" tehdidiyle yanıt verdi.
"ONDAN BAŞKA KİMSE İNTİHAR MİSYONUNDA DEĞİL"
"Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil" ifadesini kullanan Ri, "Bu intihar saldırısı nedeniyle ABD'de masum siviller ölürse, bunun sorumluluğu tamamen Trump'a aittir." dedi.
TRUMP "TAMAMEN YOK EDERİZ" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, BM'deki konuşmasında, eğer ABD ve müttefiklerini korumak zorunda kalırlarsa "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz." şeklinde açıklama yapmıştı.
"AMACIMIZ, ABD İŞGALİNİ ÖNLEMEK"
Ri Yong Ho, nükleer faaliyetlerin tamamen korunma ve caydırıcılık amaçlı olduğunu da savunarak, "Bizim ulusal nükleer gücümüz savaşa karşı caydırıcılık, ABD'nin nükleer tehditlerine son verme ve ABD işgalini önleme amaçlıdır. Nihai hedefimiz ABD ile güç dengesini tesis etmektir." ifadelerini kullandı.
BM'NİN YAPTIRIM KARARINA ELEŞTİRİ
Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını da "haksızlık" olarak değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, bu yaptırımların ülkesini nükleer faaliyetlerden alıkoyamayacağını söyledi.
Kuzey Kore son haftalarda 6'ncı nükleer denemesi ile yeni balistik füze denemelerini gerçekleştirmiş, uluslararası toplum ise bu ülkeye sert tepki göstermişti.
TRT
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