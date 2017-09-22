Kore: Hidrojen bombası atacağız
Balistik füze denemeleri nedeniyle tüm dünyadan tepki gören ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, yeniden hidrojen bombası testi yapacaklarını vurguladı.
New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde muhabirlerle görüşen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yongh Ho'ya, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un geçiğimiz günlerde yaptığı " ABD'ye karşı tarihteki en yüksek düzeyde karşı önlem alma" demecinden neyi kastettiği soruldu.
Güney Koreli haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, bu soruya eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir hidrojen bombasını Pasifik Okyanusu'nda test edebilecekleri yanıtını verdi.
HABERTURK
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