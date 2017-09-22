Facebook Twitter Rss

Kore: Hidrojen bombası atacağız

Kore: Hidrojen bombası atacağız.25967
  • Giriş : 22.09.2017 / 09:16:00
  • Güncelleme : 22.09.2017 / 09:17:37

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Balistik füze denemeleri nedeniyle tüm dünyadan tepki gören ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, yeniden hidrojen bombası testi yapacaklarını vurguladı.

New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde muhabirlerle görüşen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yongh Ho'ya, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un geçiğimiz günlerde yaptığı " ABD'ye karşı tarihteki en yüksek düzeyde karşı önlem alma" demecinden neyi kastettiği soruldu.

Güney Koreli haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, bu soruya eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir hidrojen bombasını Pasifik Okyanusu'nda test edebilecekleri yanıtını verdi.

HABERTURK

Sınırda alarm! Mevziler hazır

Emre Belözoğlu'ndan Fener açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Almanya'dan çirkin teklif!

Almanya'dan çirkin teklif!

Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim gelen açıklamalarla iyice alevlendi.

Trump, Kuzey Kore için kararını verdi

Trump, Kuzey Kore için kararını verdi

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.

 

Rusya açıkladı: 850 militan öldürüldü

Rusya açıkladı: 850 militan öldürüldü

Rusya tarafından yapılan açıklamada 850 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Rusya'dan referandum tepkisi

Rusya'dan referandum tepkisi

Rusya'dan Irak'ta düzenlenecek referanduma tepki gösterdi.

 

Meksika'da şiddetli deprem

Meksika'da şiddetli deprem

Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

Trump, Türkiye'ye teşekkür etti!

Trump, Türkiye'ye teşekkür etti!

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, Türkiye'ye teşekkür etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya