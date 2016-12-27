Kore lideri: İsa'ya değil babaneme tapın
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinde yeni yılın kutlanmasını yasakladğını açıkladı, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.
Kore liderinin Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk 'Devrimin Kutsal Annesi' olarak biliniyor.
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