Korkunç cinayette flaş gelişme!
Mersin Erdemli ilçesinde öldürülen küçük çocuk ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 25 kez bıçaklanarak öldürülen 5 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Derviş'in katil zanlısı yakalandı ve cinayeti itiraf etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu. Ekipler, 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceledi. Kayıtlardan bir kişinin küçük çocuğu elinden tutup götürdüğünü belirleyen ekipler, zanlının 19 yaşındaki Alican K. olduğunu tespit etti.
Alican K'nin olay günü 2 arkadaşıyla tatil için Kızkalesi Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlının, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızkalesi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazartesi günü akşamı kaybolan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Derviş, 19 Eylül'de Mintan Deresi kıyısında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Çocuğun su ve mendil sattığı öğrenilmişti.
HÜRRİYET
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