Facebook Twitter Rss

Korkunç kaza: 30 kişi hayatını kaybetti!

Korkunç kaza: 30 kişi hayatını kaybetti!.17906
  • Giriş : 31.12.2017 / 11:48:00

Kenya'da bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 30 kişini öldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kenya'da korkunç bir kaza haberi geldi. Otobüsle kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda 30 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın merkezinde gerçekleşen kazada 16 kişi de ağır yaralandı.

Polis şefi kazayla ilgili, "30 ölü var. Kazada hayatını kaybeden cesetler kaldırıldı, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı" açıklamasında bulundu.

Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CIA'nın yeni üssü Birleşik Arap Emirlikleri

CIA'nın yeni üssü Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, CIA ajanlarının cirit attığı bir yer haline geldi.

İran'da korkulan başa geldi!

İran'da korkulan başa geldi!

İran'daki olaylarda 2 gösterinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İran suçu "ajanlara" attı.

 

ABD'den İran'a kınama!

ABD'den İran'a kınama!

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim büyüyor.

Beyaz Saray'dan Kabil'deki saldırıya kınama

Beyaz Saray'dan Kabil'deki saldırıya kınama

Beyaz Saray, Kabil'deki saldırı ile ilgili kınama mesajı yayınladı.

 

Rus lider Putin açıkladı: Bu terör saldırısı

Rus lider Putin açıkladı: Bu terör saldırısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı ile ilgili konuştu.

Afganistan'da patlama: 20 kişi can verdi

Afganistan'da patlama: 20 kişi can verdi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı gerçekleştirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya