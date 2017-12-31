Korkunç kaza: 30 kişi hayatını kaybetti!
Kenya'da korkunç bir kaza haberi geldi. Otobüsle kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda 30 kişi hayatını kaybetti.
Kenya'nın merkezinde gerçekleşen kazada 16 kişi de ağır yaralandı.
Polis şefi kazayla ilgili, "30 ölü var. Kazada hayatını kaybeden cesetler kaldırıldı, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı" açıklamasında bulundu.
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