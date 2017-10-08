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Korkunç olay! Canlı yayında af diledi!

Korkunç olay! Canlı yayında af diledi!.11069
  • Giriş : 08.10.2017 / 08:00:00

Yozgat'ta 24 yaşındaki Sıddık Gököz, 3 yakınını av tüfegiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

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Olay, akşam saatlerinde Aydıncık İlçesi’ne bağlı Dereçiftlik Köyü’nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyleinşaat işçisi eşi Sıddık Gököz’ü terk edip,aynı köydeki ailesinin evine yerleşti. Şimdi 2 yaşında olan oğlunu da yanında götüren Gököz, boşanma davası açtı. Dava sürerken, oğlunu kendisine göstermediklerini öne süren Sıddık Gököz, bugün tüfekle kayınpederi İsmail Özçay’ın evini bastı. Sıddık Gököz, evin bahçesindekarşılaştığı kayınvalidesiZeynep Özçay’ı başından, eşi Özlem’i de göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan,olayı fark edince kaçmaya çalışankayınpederi İsmail Özçay’ı da sırtından vuran Sıddık Gököz, evde bulunan oğlunu da alıp çıktı.

KATLİAMIN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI, İNTİHAR ETTİ

Özçay ailesinin yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, Gököz, oğlunu köydeki ailesinin yanına bıraktı. Sıddık Gököz,daha sonra köyün dışındaki meraya gitti. Burada cep telefonu üzerinden, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından canlı yayın yapan Sıddık Gököz, pişman olduğunu belirtip, "Şeytana uydum, Allahım beni affet" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Sıddık Gököz, aynı tüfeği kendine doğrultup, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

3’Ü DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özlem Gököz ile babası İsmail ve annesiZeynep Özçay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Köylülerin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, olayın ardından silah sesinin geldiği merada arama çalışması başlattı. Bir süre sonra da Sıddık Gököz’ün cesedine ulaşıldı.

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUĞUNU GÖRMÜŞ

Bu arada, Sıddık Gököz’ün daha önce çocuğunu kendisine göstermedikleri iddiasıyla mahkemeye başvurduğu, bunun üzerine mahkeme kararıyla oğlunu gördüğü öne sürüldü.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sıddık Gököz’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Çekerek Devlet Hastanesi’nin morguna,Özlem Gököz ile anne ve babasının cesetleri ise Aydıncık Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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