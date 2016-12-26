Koruncuk Vakfı için kermes düzenlediler
İSTEK Kemal Atatürk Okullarında tüm öğrencilerin katıldığı ve gelirinin Koruncuk Vakfı’na bırakıldığı bir kermes düzenlendi. Öğrenciler Koruncuk Vakfı’ndaki arkadaşları için kendi oyuncak ve kitaplarını satmanın mutluluğunu yaşadı.
İSTEK Kemal Atatürk Okulları velilere bir anket düzenleyerek sosyal sorumluluk projesi belirledi. Anket sonucunda geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlanmak üzere bir kermes düzenlemeye karar verildi. Kermese tüm öğrenciler büyük bir özveri ile katıldı.
Öğrenciler kullanmadıkları oyuncakları ve okudukları kitapları okula getirerek sınıflarında sergiledi. Öğrenci Meclisi üyeleri tüm sınıfları gezerek oyuncak ve kitapları fiyatlandırdılar. Fiyatlandırılan ürünler de okul içinde satışa sunuldu.
Kermes sonrasında yapılan görüşmede öğrenciler; toplanan paranın ihtiyacı olan çocuklara ulaşacağından mutlu olduklarını ve çocukların yaşamlarının bu sayede güzelleşeceğini söylediler.
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