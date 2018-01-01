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Kosta Rika'da uçak kazası: 12 kişi can verdi

Kosta Rika'da uçak kazası: 12 kişi can verdi.30827
  • Giriş : 01.01.2018 / 08:12:00

Kosta Rika'da özel bir yolcu uçağını düşmesi sonucu 12 kişi can verdi.

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Sepet Beşik

Kosta Rika'da korkunç kaza. Özel bir yolcu uçağının düşmesi neticesinde 2'si mürettebat, 10'u yabancı turist olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili ayrıntılı bilgi açıklanmadı.

TRT

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