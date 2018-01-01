Kosta Rika'da uçak kazası: 12 kişi can verdi
Kosta Rika'da korkunç kaza. Özel bir yolcu uçağının düşmesi neticesinde 2'si mürettebat, 10'u yabancı turist olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili ayrıntılı bilgi açıklanmadı.
TRT
DİĞER HABERLER
ABD'den İran halkına mesaj
Amerika Birleşik Devletleri, İran'da çıkan olaylarla ilgili mesaj yayınladı.
CIA'nın yeni üssü Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri, CIA ajanlarının cirit attığı bir yer haline geldi.
İran'da korkulan başa geldi!
İran'daki olaylarda 2 gösterinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İran suçu "ajanlara" attı.
Beyaz Saray'dan Kabil'deki saldırıya kınama
Beyaz Saray, Kabil'deki saldırı ile ilgili kınama mesajı yayınladı.