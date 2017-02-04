Kötü hava koşulları nedeniyle maç ertelendi
La Liga 20. hafta karşılaşması Celta Vigo-Real Madrid maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Maç pazar günü oynanacaktı.
Real Madrid ligin zirvesinde 46 puanı bulunurken, Celta Vigo da 30 puanla 8. sırada yer alıyor.
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