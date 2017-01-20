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Köye geri dönüş projesi için başkan Tutal'dan destek istediler

Köye geri dönüş projesi için başkan Tutal'dan destek istediler.16582
  • Giriş : 20.01.2017 / 11:57:00

Çat Mahallesi Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yasin Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

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Köye dönüş projesi kapsamında hazineye ait arsayı satın alan Çat'lılar  yapılacak evlerde hayvancılık ve organik tarımın gelişmesine katkı sağlayacaklar.

Dernek Başkanı Çetinkaya , Başkan Tutal'a Çat Mahallesinde hayata geçirmek istedikleri Çat Dağ Evleri  projelerini aktardı.

Şu anki mevcut ören evlerin bulunduğu üst bölgelere Çat Mahallesinden ayrılan vatandaşların kalabilecekleri evlerin yapılmasını  hedeflediklerini kaydeden Çetinkaya "şu an Çat Mahallemizde 5 hane bulunmakta. Önceki yıllarda köyden kente çok göç verilmiş. Çat Dağ Evleri projemizi hayat geçirerek, yaz aylarında gelip konaklayacağımız evler inşa edeceğiz.Uzun yıllar önce yaşanan göçü engellemek istiyoruz." dedi.

Çat Mahallesinin yıllar öncesinde en çok göç veren mahalle olduğunu  kaydeden Belediye Başkanı Mehmet  Tutal;"en az hane sayısı olan yerleşim yerlerimizden biri Çat Mahallemiz. Yapacağınız çalışma güzel bir çalışma. Seydişehir Belediyesi olarak yapılacak çalışmada üzerimize düşen her konuda, gücümüz nispetinde yardımcı olmaya hazırız" dedi.

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