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Köylüler Afrin harekatını izliyor

Köylüler Afrin harekatını izliyor.21271
  • Giriş : 20.01.2018 / 18:35:00

Sınırda yalayan köylüler, savaş uçaklarının PYD/PKK mevzilerini bombalamasını seyretti.

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Terör yuvalarına bomba yağdıran savaş uçakları, köylülerin de dikkatini çekti.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasına yönelik hava saldırısı Kilis'ten de görülüyor.

Hatay'dan başlayarak Kilis hattını takip eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sınırdaki köylerden de izlenebiliyor. Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

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