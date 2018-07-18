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Kozmik Odada Kumpas davasında karar

Kozmik Odada Kumpas davasında karar.21609
  • Giriş : 18.07.2018 / 15:26:00

Kozmik Odada Kumpas davasında önemli gelişmeler yaşandı.

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Kozmik Odada Kumpas davası sanıklarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sanık eski hakimler Nihal Uslu ve İbrahim Kütük'e 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen "Kozmik Odada Kumpas" davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Eski savcı Mustafa Bilgili'ye 11 yıldan 24 yıla kadar, eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'e 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

TRT

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