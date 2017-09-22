Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 28'i muvazzaf asker olmak üzere toplam 30 kişi hakkında gözaltın kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, Ankara, İstanbul, Denizli, Bursa, Çanakkale, Muğla, İzmir, Antalya, Kayseri, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Mardin, Eskişehir ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor Şüphelilerden 11'inin teğmen, 17'sinin ise astsubay olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE
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