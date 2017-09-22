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Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi

Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi.18868
  • Giriş : 22.09.2017 / 17:53:00

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen  soruşturma doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına  yönelik 28'i muvazzaf asker olmak üzere toplam 30 kişi hakkında gözaltın kararı  verildi.  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, Ankara, İstanbul, Denizli, Bursa, Çanakkale, Muğlaİzmir, Antalya, Kayseri, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Mardin, Eskişehir  ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor  Şüphelilerden 11'inin teğmen, 17'sinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

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