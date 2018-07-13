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KPSS sonuçları açıklandı!

KPSS sonuçları açıklandı!.24994
  • Giriş : 13.07.2018 / 15:18:00

Herkesin merakla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı.

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Büyüyen Beşik

Beklenen açıklama geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını açıkladı.

KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

 

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