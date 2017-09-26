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Kral Selman'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Kral Selman'dan Rusya'ya kritik ziyaret.25326
  • Giriş : 26.09.2017 / 17:41:00

Suudi Arabistan Kralı Selman, Rusya'ya kritik ziyaret gerçekleştirdi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'dan açıklama geldi. Bogdanov, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ekim başında Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğimi duyurdu.

Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kral Selman'ın ekim ayında Rusya'yı ziyaret edeceğini ve iki ülke arasında çok sayıda anlaşmanın imzalanacağını belirtti

Kral Selman'ın planlanan ziyaretiyle, tarihte ilk defa bir Suudi kralı Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmiş olacak.

Suriye krizi ve İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler, tarihin en iyi dönemini geçiriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriyeli muhalif grupların bir araya getirilmesine yönelik Suudi Arabistan tarafından yürütülen süreci desteklemeye kararlı olduklarını söylemişti.

TRT

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