Kral Selman'dan Tayyip Erdoğan'a jest!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor. Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suudi Arabistan Kralı Selman'dan büyük bir jest geldi.
Kral Selman'ın Erdoğan'ı havalimanında karşılamasına dikkati çeken gazetelerde, ikili görüşmelerde ele alınacak başlıkları duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman tarafından samimi bir şekilde karşılandı. Erdoğan ile Kral Selman'ın görüşmesine ilişkin detaylar, Suudi Arabistan gazetelerinde geniş yer buldu.
"ERDOĞAN'I KRAL KARŞILADI"
Suudi Okaz gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini şu ifadelerle duyurdu:
"Kral Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Riyad Havalimanı'nda karşıladı. İki lider, yapacağı görüşmede Türk-Suudi ilişkilerini ele alacak ve genişletmenin yollarını arayacak. Başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konular da konuşulacak. Terörle mücadele için işbirliği yapılacak"
Riyad gazetesi ise haberi okuyucularıyla şöyle paylaştı:
"Kral Selman Erdoğan'ı karşıladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a geldi. Kral Selman, Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına gitti."
Suudi Arabistan'da yayın yapan Al-Jazirah gazetesinde yer alan haberde, "Kral Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat karşıladı" ifadeleri yer aldı.
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