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Kral Selman, Filistin lideri Abbas'la görüştü

Kral Selman, Filistin lideri Abbas'la görüştü.25496
  • Giriş : 21.12.2017 / 11:43:00

Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin lideri Abbas'la görüştü.

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Kritik buluşma bitti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararı ile ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Kudüs meselesi dünya gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ederken, bu meselenin ilk ağızlarından olan Filistin Lideri Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'da Kral Selman ile bir araya geldi. İİT'ye karşı hiçbir duyarlılık göstermeyerek katılım gerçekleştirmeyen Selman'ın, İslam alemine "gaz alma" operasyonu gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Kudüs konusunun en önemli liderlerinden birisi de Arap coğrafyasının önde gelen ülkelerinden Suudi Arabistan'ın kralı Selman. Kral Selman, ABD ve İsrail ile yapılmakta olan müttefiklik gereği Kudüs konusunda güçlü bir ses yükseltemiyor.

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