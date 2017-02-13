Kraliçe, 140 bin TL'ye personel arıyor
Buckingham Sarayı'ndan eleman ilanı verildi. 2.77 milyon takipçiye ulaşan İngilltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi. İşe alınan yöneticinin 30 bin sterlin maaş alacağı öğrenildi.
Kraliçe’nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanında hızlı ve dinamik bir takımla birlikte çalışmak üzere bir dijital iletişim uzmanı arandığı duyuruldu. Verilen ilanda yapılan iş tanımı, tam zamanlı çalışmak üzere, Kraliyet Ailesi’nin resmi Twitter hesabını yönetmek, Kraliçe ve Kraliyet Ailesi’nin işlerini kamuya duyurmak, Twitter hesabı yanı sıra Youtube ve Facebook hesaplarını da yönetmek, yapılan resmi ziyaretleri ve seremonileri belgelemek olarak açıklandı.
Yıllık 30 bin sterlin (Yaklaşık 140 bin TL) maaşın yanı sıra, yüzde 15 katkı paylı bir emeklilik planı ve kişisel gelişim eğitimlerini de içeren, kapsamlı bir yan fayda paketi vaat ediliyor. Adayların üniversite eğitimi almış, geleceğe yönelik vizyon sahibi, web sitesi yönetimi konusunda tecrübeli, yenilikçi, oluşturucu olması ve fotoğraf ve video konularında da yetkin olması bekleniyor. Kraliçe Elizabeth'in Nisan 2016'da da sosyal medya editörü aradığı açıklanmıştı.
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