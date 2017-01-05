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Kraliçe kaza kurşununa kurban gidiyordu

Kraliçe kaza kurşununa kurban gidiyordu.18988
  • Giriş : 05.01.2017 / 16:09:00

Kraliçe Elizabeth, korumaların kaza kurşununa kurban gidiyordu.

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İngiltere Buckingham Sarayı'nda gece nöbeti tutan korumalar az kalsın Kraliçe Elizabeth'i vuracaktı. Koridorda siyah bir karartı gören korumalar kaçak görmeyi beklerken Kraliçe'yi karşılarında gördüler.

90 yaşındaki Kraliçe, uyku tutmayınca biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktığını söyledi. Korumasının "Az daha ateş edecektim" demesi üzerine Kraliçe "Bir dahaki sefere önceden haber veririm, böylece beni vurmak zorunda kalmazsınız" yanıtını verdi.

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