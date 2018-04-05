Kredi borçları ertelenecekler için flaş karar!
Hatay ve Kilis'te terör olayları sebebiyle zarar uğrayan vatandaşların gerçek ve tüzel kişi üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesinde en az yüzde 30 zarar şartı kaldırıldı.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.
Hatay ve Kilis ile ilçelerinde faaliyet gösteren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde, terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesinde hasarın "en az yüzde 30 oranında" olması gerektiği şartı kaldırıldı.
KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Söz konusu karar 20 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
SABAH
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