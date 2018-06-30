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Kredi kartı sahipleri dikkat!

Kredi kartı sahipleri dikkat!.24251
  • Giriş : 30.06.2018 / 12:29:00

Merkez Bankası tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişikliğe gidildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacakazami faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

TCMB'nin "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği"nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYLIK AZAMİ FAİZ YÜZDE 2,02

Tebliğin 4'üncü maddesi, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirildi.

GECİKME FAİZİ YÜZDE 2,52

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜKTE

1 Temmuz 2018'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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