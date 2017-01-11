Facebook Twitter Rss

Kremlin'den Donald Trump için açıklama

Kremlin'den Donald Trump için açıklama.13886
  • Giriş : 11.01.2017 / 16:50:00

Kremlin'den ABD Başkanı Trump ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel hayatı ve mali durumu ile ilgili bilgi sahibi oldukları iddiasına yanıt verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump'ın seçilmesinde Rusya'nın parmağı olduğu öne sürülmüştü.

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer iddiaların Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü belirterek, görev süresi biten Beyaz Saray yönetiminin giderken iki ülke ilişkilerini bozuk şekilde bırakma histerisi içerisinde olduğunu kaydetti.

Peskov, "İlgili açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Kremlin'in elinde Trump'la ilgili hassas bilgiler yok." dedi.

Amerikan istihbarat birimleri, ABD Başkanı Barack Obama ve Trump'a, Rusya'nın Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını içeren bir rapor sunmuştu.

Raporda, Rusya'nın Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına dolaylı olarak yardım ettiği hakkında verilere ulaştığı ve Trump'a yakın kişilerin doğrudan Rus yetkililerle bağlantısının devam ettiği iddiaları da yer almıştı.

TRT

Gökçek'ten 'Güle güle Cumhuriyet' açıklaması!

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump çok sinirlendi

Trump çok sinirlendi

ABD'nin Obama'dan sonraki yeni Başkanı Donald Trump, soru sormak isteyen gazeteciye çok sert çıktı.

Donald Trump konuştu

Donald Trump konuştu

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

 

ABD: Masada PYD de olmalı!

ABD: Masada PYD de olmalı!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD için Amerika'dan açıklama geldi.

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili önemli açıklamala geldi.

 

CIA Başkanından Trump'a sert tepki

CIA Başkanından Trump'a sert tepki

CIA Başkanı Brennan, ABD Başkanı Trump'ın politikasını eleştirdi.

Rus diplomat ölü bulundu!

Rus diplomat ölü bulundu!

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görev alan üst düzey bir çalışan evinde ölü bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya