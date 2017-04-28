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Kremlin'den flaş Erdoğan açıklaması

Kremlin'den flaş Erdoğan açıklaması.24141
  • Giriş : 28.04.2017 / 16:19:00

Kremlin'den Erdoğan ile Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

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Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin arasında 3 Mayıs'ta yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Kremlin Basın Merkezi, Erdoğan ve Putin'in 2 ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alacağı bildirdi.

Açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Suriye krizi, terörle mücadelede iş birliği ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 Mayıs'ta Soçi'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşeceği açıklandı.

Görüşmede Ukrayna krizi ile bölgesel ve küresel konuların değerlendirileceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'in davetlisi olarak 3 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak 3 Mayıs'ta  Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan ile Putin'in gerçekleştireceği  görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak  üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması  öngörülüyor.

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