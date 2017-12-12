Kripto FETÖ davasında flaş gelişme!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada yargılanan 63 sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, içlerinden 52 sanığa 52'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 52 sanığın 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, darbe girişimi sırasında vatani görevini yapan 11 erin de beraatini talep etti.
SABAH
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