Kripto para birimi Bitcoin, yeniden düşüşe geçti
Bitcoin fiyatları, kripto para yatırımcıları tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda yaşadığı sert düşüşlerle yatırımcılara zarar ettiren Bitcoin, dün yüzde 5,86 oranında değer kazanarak yeniden çıkışa geçmişti.
Ancak bu çıkış çok sürmedi ve Bitcoin yeniden düşüşe geçti. 25 Mart verisine göre yüzde 3,38 değer kaybeden Bitcoin, piyasada 8 bin 569 dolar civarında işlem görüyor.
Dün akşam saatlerinde 9 bin doları aşan Bitcoin, gece yarısından itibaren sert düşüşe geçti ve 8 bin 500 dolara kadar düştü.
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