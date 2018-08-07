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Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de.15688
  • Giriş : 07.08.2018 / 08:18:00

Kritik atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Dışişleri Bakan yardımcıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi GenelMüdürü Uğur Büyükhatipoğlu ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Dr. Selim Argun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne Barış Yeniçeri, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Dr. Halil İbrahimÇetin, Ar-Ge Teşvikleri GenelMüdürlüğüne Muhammet Bilal Macit, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Yıldırım, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir getirildi.

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