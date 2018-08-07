Kritik atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Dışişleri Bakan yardımcıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi GenelMüdürü Uğur Büyükhatipoğlu ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Dr. Selim Argun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne Barış Yeniçeri, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Dr. Halil İbrahimÇetin, Ar-Ge Teşvikleri GenelMüdürlüğüne Muhammet Bilal Macit, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Yıldırım, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir getirildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Talat Bulut için karar verildi!
'Yasak Elma' dizisinde setinde yaşanan skandalla ilgili karar verildi.
'Türkiye Uzay Ajansı' için açıklama
'Türkiye Uzay Ajansı' için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklama geldi.
İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
İsrail, TRT Arapça kanalında muhabirlik yapan İbrahim Rantisi gözaltına aldı.
Leyla'nın katil zanlısı için flaş karar
Kaybolmasının ardından günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın katili ile ilgili gelişme yaşand
ABD askerleri, teröristlerle maç yaptı
Amerika Birleşik Devletleri askerleri, YPG'li teröristlerle maç yaptı.
Kandilli'den açıklama: 7 şiddetinde olabilir
Marmara'da beklenen büyük deprem ile ilgili Kandilli'den açıklama geldi.