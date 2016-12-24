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Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi.17628
  • Giriş : 24.12.2016 / 08:09:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le telefonda görüştü.

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Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesi sonrası gerileceği düşünülen Rus-Türk ilişkilerin aksine olumlu yönde gelişme sağladı.

İzmir'de açılışlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a hareket etmeden önce Rus lider Vladimir Putin'i aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.

Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

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