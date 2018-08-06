Kritik kararlar Resmi Gazete'de
Sağlık Bakan Yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sağlık Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ise Haydar Ali Yıldız atandı.
Resmi Gazete'deki bir başka atama kararına göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne Turan?Konak getirildi.
TRT
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