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Kritik kararlar Resmi Gazete'de

Kritik kararlar Resmi Gazete'de.15688
  • Giriş : 06.08.2018 / 08:00:00

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Sağlık Bakan Yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sağlık Bakan Yardımcılığına  Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ise Haydar Ali Yıldız  atandı.

Resmi Gazete'deki bir başka atama kararına göre de Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne Turan?Konak getirildi.

TRT

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