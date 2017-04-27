Kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu açıkladı. Kritik Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.
29. Hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
28 Nisan Cuma
20.00 Gaziantepspor-Karabükspor: Özgür Yankaya
29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor-Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
1 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan
ŞAMPİY10
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