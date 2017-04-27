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Kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak

Kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.18029
  • Giriş : 27.04.2017 / 17:28:00

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu açıkladı. Kritik Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

29. Hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

28 Nisan Cuma

20.00 Gaziantepspor-Karabükspor: Özgür Yankaya

29 Nisan Cumartesi

16.00 Kayserispor-Alanyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazar

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel: Arda Kardeşler

16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor: Ali Palabıyık

19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

20.00 Osmanlıspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan

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