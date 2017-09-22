Kritik MGK toplantısı başladı
Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 18.00 itibariyle başladı. Toplantıda ana gündem maddesi Kuzey Irak'taki referandum.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2 saatlik bir gecikmeyle saat 17.00'de başladı. Beştepe'deki toplantıya, ABD ziyaretini tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantıda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 18.00'de Bakanlar Kurulu toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum kararına ilişkin "Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık" ifadelerini kullanmıştı.
Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, TEOG'un kaldırılması kararının ardından liselere geçişle ilgili hazırlanan çalışmaların ele alınması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurula sunum yapılması bekleniyor.
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