Kritik toplantının saati belli oldu!
Ankara'da hareketli gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün 2 kritik toplantı gerçekleştirilecek. Milli Güvenlik Kurulu saat 15.00'te, Bakanlar Kurulu'nun 18.00'de toplanacağı bildirildi.
HT
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