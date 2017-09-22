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Kritik toplantının saati belli oldu!

Kritik toplantının saati belli oldu!.22411
  • Giriş : 22.09.2017 / 10:09:00
  • Güncelleme : 22.09.2017 / 10:09:14

Erdoğan'ın başkanlığında bugün 2 kritik toplantı gerçekleştirilecek.

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Ankara'da hareketli gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün 2 kritik toplantı gerçekleştirilecek. Milli Güvenlik Kurulu saat 15.00'te, Bakanlar Kurulu'nun 18.00'de toplanacağı bildirildi.

HT

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