Kritik veri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Mayıs'ta yüzde 1,5 azaldı. Beklentilerin altında kaldı.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 artacağını tahmin ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu kritik veriyi açıkladı. Buna göre 10 Temmuz Pazartesi açıklanacak mayıs ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin beklenti anketinde beklenti medyanı yüzde 4,3 olarak duyuruldu.
Öte yandan, mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 artacağı tahmin ediliyor.
NİSANDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29.5 OLARAK YANSIMIŞTI
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 2,3 artmıştı.
TRT
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