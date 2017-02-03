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Kritik veri sonrası dolarda hızlı düşüş!

Kritik veri sonrası dolarda hızlı düşüş!.17086
  • Giriş : 03.02.2017 / 17:46:00

ABD tarım istihdam verisinin açıklanması sonrası dolarda düşüş yaşandı.

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Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi üzerine dolar fiyatlarında düşüş yaşandı. Dolar 3.70 seviyesinin altını görürken, euro fiyatları 4 TL'nin altına geriledi.

Güne 3.74 seviyesinde başlayan dolar fiyatları, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle 3.75 seviyesinin üzerini gördükten sonra, ABD istihdam verisi sonrası 3.70 seviyesinin altına geriledi. Kur böylelikle son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL en düşük 3.6902 seviyesine gerilerken saat 17.07 itibari ile 3.7000 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın, işsizliğin yüzde 4,8'e yükselmesi ve ortalama saatlik kazançlar verisinin yüzde 0,1 artış ile beklentilerin belirgin şekilde altında kalması sonrası dolar/TL yüzde 1 değer kaybettİ.

EURO DA SERT GERİLEDİ

Euro fiyatları ise 3.9704 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL saat 17.07'de 3.9850 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ardından dolar düşüşe geçerken, BIST 100 endeksi 88.000 puanın üzerine çıktı. Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksinin yükselişi ivme kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aştı ve 21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana ilk kez 88.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, TL varlıkların emsallerinden pozitif ayrışmaya devam ettiğini ve hafta başından bu yana etkili olan pay piyasalarındaki alıcılı seyrin gücünü koruduğunu ifade etti.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10,83'e gerilerken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrasında yükseldiği yüzde 11,30 seviyelerinde bulunuyor.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 227 binle beklentinin üzerinde arttı.

Beklenti 175 bindi. Bu rakam 4 ayın en iyi artışı oldu. Ancak ücret artışları beklentinin altında kalarak istihdam piyasasında hala zayıflık olduğuna işaret etti.

ENFLASYONDAN KÖTÜ SÜRPRİZ

TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Ocak ayı enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 9.22 oldu. TÜFE beklentisi 1.78, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.35 seviyesindeydi. Bu rakam, son bir yılın yüksek enflasyonu olarak kayıtlara girdi.

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