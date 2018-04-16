Küba'da tarihi gün! Yeni başkan seçiliyor
Küba Devlet Radyosu Rebelde, tarihi haberi duyurdu. Ülkede Ulusal Meclis toplantısının, Perşembe'den Çarşamba gününe alındığı öğrenildi.
TRT
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