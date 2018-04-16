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Küba'da tarihi gün! Yeni başkan seçiliyor

Küba'da tarihi gün! Yeni başkan seçiliyor.12662
  • Giriş : 16.04.2018 / 15:33:00

Efsane lider Fidel Castro'nun ülkesi Küba'da tarihi bir gün yaşanıyor.

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Sepet Beşik

Küba Devlet Radyosu Rebelde, tarihi haberi duyurdu. Ülkede Ulusal Meclis toplantısının, Perşembe'den Çarşamba gününe alındığı öğrenildi.

TRT

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