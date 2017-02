Küba'dan Anadolu'ya…

Dünya tarihinin en eski uygarlıklarının yaşadığı Anadolu topraklarının eşsiz melodilerini Küba ve Latin Amerika'nın sıcak ritimleriyle birleştiren Quartera, ilk stüdyo albümleri “Anatolian Side Of Cuba”yı Sony Music Türkiye etiketiyle 10 Şubat Cuma günü yayımlıyor.2009 yılında ilk albümünün Amerika turnesinde dünyaca ünlü, Grammy ödüllü davulcu Robby Ameen ile ilk kez aynı sahneyi paylaşan Emir Ersoy, Quartera’yı kurma fikrini Ameen ile paylaştı. 2013-2014 yıllarında Türkiye’de aynı sahneyi paylaşan Emir Ersoy ve Robby Ameen bu proje için biraraya geldiklerinde Ameen’in, “Dünya’nın sayılı bas gitaristlerinden Alain Perez’in de mutlaka bu grupta olması gerekiyor.” fikri üzerine Ersoy, dünyaca ünlü ve sayılı müzisyenlerden oluşan Quartera’nın kuruluş adımlarını atmış oldu. Emir Ersoy, Quartera’nın etnik içeriğine en uygun müzisyen olarak ise Türkiye’den de ud, cümbüş, keman ve buzuki üstadı Altuğ Öncü’yü de gruba katarak, Quartera’yı kurmuş oldu.Dünya müzik tarihinde çok özel yere sahip müzisyenlerin biraraya gelmesiyle oluşan Quartera, Emir Ersoy imzalı 8 yeni besteden oluşan ilk albümleri “Anatolian Side Of Cuba” yı Ömer Göksel Studio’da kaydetti.Quartera’nın "Anatolian Side Of Cuba" adını verdikleri ilk albumlerinde doğu-batı sentezinin yoğunluğunu ve ateşli latin ritimlerinin ud ve cümbüşle olan ahengini hissedeceksiniz.