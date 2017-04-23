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Küçük Başbakan'a zor soru!

Küçük Başbakan'a zor soru!.16234
  • Giriş : 23.04.2017 / 11:01:00

23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna 5. sınıf öğrencisi Yağız Keçe oturdu.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başbakanlık koltuğuna 5. sınıf öğrencisi Yağız Keçe oturdu. Basın mensuplarının küçük başbakana sorduğu sorular Binali Yıldırım'ın da ilgisini çekti.

23 Nisan nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'ın koltuğuna 5. sınıf öğrencisi Yağız Keçe oturdu. Küçük Başbakan'a çocuklar en çok 'tekli eğitim sistemine' ilişkin sorular sordu.

5’nci sınıf öğrencisi Yağız Keçe'ye 'küçük bakanların' sorduğu sorular şöyle:

Anayasa değişikliğiyle 8 yıl sonra bakan olabileceksiniz…?

Mutluyuz, bu konu için mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyorum.

Kabineye baktığımızda kadın bakanların sayısında artış görüyoruz. Hükümete bir tavsiyeniz var mı?

Var tabiki de, kadın bakanlarımızın da artması lazım. Ben memnuniyet duyarım, eminim sayın başbakanımız da memnuniyet duyar.

Binali Yıldırım: Bu memnuniyet verici. Geleceğin Türkiye fotoğrafını burada görüyoruz. Bize de bir mesaj verdiniz böylece.

TEKLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Tekli eğitim sistemine geçilmesi iyi oldu. Sabahçı öğrencilerimiz erken gidiyordu, öğlenci öğrencilerimiz de eve geç geliyordu.

4+4+4 sistemi sizce iyi oldu mu?

Bence iyi oldu.

Okullarda akıllı tahtanın olmadığı yerlere de tablet verilmeli. Siz ne düşünüyorsunuz?

Ortaokullara da vereceğiz. Bir yıl içinde vereceğiz.

Bazı okullar çok kişi oluyor. Mesela benim okulum 40 kişi. Öğretmenimiz ders yapmak zorlaşıyor.

Tekli eğitim sistemine geçince bu kalkacak, okullarda daha az öğrenci kalacak.

Binali Yıldırım: Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor.

Bazen okullarda küçük kazalar olabiliyor. Öğrenciler ağır yara alabiliyor. Bunun için ambulans çağrılıyor. Fakat ambulans trafikte kalırsa kötü oluyor. Bunun için okullara küçük sağlık odaları koyabilir miyiz?

Tabiki de daha uygun olur.

HÜRRİYET

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