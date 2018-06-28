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Küçük İskender'e kanser teşhisi konuldu

Küçük İskender'e kanser teşhisi konuldu.29313
  • Giriş : 28.06.2018 / 13:13:00
  • Güncelleme : 28.06.2018 / 13:12:22

Ünlü şair Küçük İskender'e kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

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Sepet Beşik

Özellikle gençler tarafından sevilen 54 yaşındaki şair Küçük İskender'e kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. Ünlü sanatçı, en son 'İkinci Waliz' adlı şiir-metin-günlük kitabıyla sevenleriyle buluşmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre; 54 yaşındaki şair Küçük İskender hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyor. Küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyunculuğa da adım atan küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı. 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

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