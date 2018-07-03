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Küçük Leyla açlıktan ölmüş!

Küçük Leyla açlıktan ölmüş!.15237
  • Giriş : 03.07.2018 / 10:56:00

Küçük Leyla ile ilgili Ağrı Valisi Süleyman Elban'dan açıklama geldi.

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18 gündür aranan Küçük Leyla ile ilgili Ağrı Valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamasında bunun bir kaçırılma olayı olduğunu ve olayla ilgili gözaltı olduğunu söyledi.

Vali Elban, "Otopsi sonucu istismar ya da tecavüz olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu. Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Elban şunları söyledi:

"Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış. Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.

"İSTİSMAR VE TECAVÜZ YOK"

Çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre zarfında vahşi hayvan yaralaması da söz konusu değil. Vücudundaki izler güneş yanığı. Çocukla ilgii herhangi bir istismar, tecavüz emaresi de yok."

Vali sözlerini, "Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı ve aile gelenekler gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Sabah saat 05.00 itibarıyla teslim edildi ve aile ile köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler. İnşallah son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum." diye sürdürdü.

KÜÇÜK LEYLA KAÇIRILMIŞ

Vali Elban bir soru üzerine de, "Bazı ipuçları ve gözaltı var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Jandarma ve emniyet güçleri yoğun şeliklde çalışıyor. Gözaltı sayısını veremem ama bu bir kaçırılma olayı" şeklinde konuştu.

Vali Süleyman Elban, gelen bir soru üzerine sözlerini şöyle tamamladı:

"Yavrumuz, daha önce AFAD ekipleri ve profesyonel balık adamlar tarafından defalarca bakılan; drone tarafından da defalarca görüntülenen bir yerde bulundu. Eldeki deliller, en fazla birkaç gün önce oraya bırakıldığını gösteriyor... Çay içmek için oraya giden bir köylü tarafından bulundu."

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