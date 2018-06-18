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Küçük Rüzgar'dan acı haber geldi

Küçük Rüzgar'dan acı haber geldi.24543
  • Giriş : 18.06.2018 / 16:25:00

Manisa'da sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'dan acı haber geldi.

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Manisa'nın Selendi ilçesinden acı haber geldi. İlçede yaşanan selde kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 15 kilometrelik alanda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına 100 kişiye çıkarılan ekiplerin yanı sıra çocuğun yakınları ve vatandaşlar da destek verdi.

Dere yatağında 5 ayrı noktada faaliyet sürdüren ekiplerin çalışmasında jandarmanın arama kurtarma köpeği de kullanıldı.

Dere yatağının bazı bölgelerde genişlemesi, alanın balçık olması ve selin getirdiği çalılıklar arama çalışmalarını zorlaştırdı. Ellerinde uzun sopa ve dallarla biriken çalılıklar altında arama yapan ekipler, bölgedeki balçığı elleriyle temizledi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, küçük çocuğun ansız bedenini kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında  Çalık mahallesinde  dere yatağında buldu.

NTV

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