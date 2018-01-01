Facebook Twitter Rss

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması!

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması!.17070
  • Giriş : 01.01.2018 / 14:07:00

İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Küçükçekmece'nin Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda ölen ve yaralıların olmadığı, 4 katlı binada büyük çapta hasar olduğu açıklandı.

Küçükçekmece Sefaköy'de sokakta yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yükselirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HÜRRİYET

YSK'dan İYİ Parti'ye ret!

Diyarbakır'da skandalla ilgili gelişme!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Onun ifadesiyle 2 kişi gözaltına alındı

Onun ifadesiyle 2 kişi gözaltına alındı

Koruma müdürlüğü yapan yüzbaşı, 'FETÖ üyesiyim' diyerek teslim oldu.

Diyanet 9 bin 500 personel alacak!

Diyanet 9 bin 500 personel alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplamda 9 bin 500 personel alınacağını açıkladı.

 

FETÖ'nün para kasası itirafçı oldu

FETÖ'nün para kasası itirafçı oldu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın para kasası itirafçı oldu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

 

Dönüşü böyle oldu

Dönüşü böyle oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı katıldığı kongrede seçimi kazanan Metin Tekin kente böy

Ehliyeti var ama korkudan trafiğe çıkamıyor

Ehliyeti var ama korkudan trafiğe çıkamıyor

Kadın sürücü, kimliğinin veriliş tarihi yanlış yazıldığı için sürekli kontrol noktaların takılıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya