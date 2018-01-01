Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması!
İstanbul Küçükçekmece'nin Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda ölen ve yaralıların olmadığı, 4 katlı binada büyük çapta hasar olduğu açıklandı.
Küçükçekmece Sefaköy'de sokakta yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yükselirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
HÜRRİYET
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