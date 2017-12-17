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Kudüs tasarısı BM'de görüşülecek!

Kudüs tasarısı BM'de görüşülecek!.19348
  • Giriş : 17.12.2017 / 16:35:00

Kudüs tasarısı bu hafta başı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek

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 ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararının ardından, Kudüs'ün statüsüne ilişkin tasarı bu hafta başı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'GİRİŞİMLER BAŞLATIYORUZ' DEMİŞTİ

Konya'daki Kudüs Mitingi'ne telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan, "Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız." demişti.

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