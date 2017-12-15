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Kudüs'te sular durulmuyor

Kudüs'te sular durulmuyor.15060
  • Giriş : 15.12.2017 / 19:49:00

İsrail'in Filistinli vatandaşlara yönelik düşmanca tavrı, şiddetin boyutlarını arttırıyor.

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Sepet Beşik

Kudüs'te kelimenin tam anlamıyla bir dram yaşanıyor. Filistinli vatandaşlar, İsrail polisinin acımasız müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyor.

Canlı yayında Filistinli bir protestocunun İsrail askerleri tarafından vurulması kameralara yansırken, İsrail polisi, etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün ana girişi olan Şam Kapısı'nın önüne, yapılacak gösterileri engellemek için demir bariyerler yerleştirerek girişlere izin vermedi.

Ramallah'ta bir gösterici ise İsrail askerleri tarafından kameralar önünde vuruldu.

İsrail askerleri, Beytullahim, Ramallah ve El-Bira kentlerinin girişlerinde, El-Halil kenti güneyindeki Arrub Filistinli mülteci kampında, Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya kontrol noktasında, Ramallah'ın batısındaki Belin, Nalin ve Nebi Salih, Nablus yakınlarındaki Kefr Kadum ve Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katanna beldelerindeki gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise askerlere taş, molotof kokteyl ve lastik yakarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde biri gerçek, 9'u plastik mermiyle olmak üzere 10 Filistinlinin yaralandığı, 13'ünün göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

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